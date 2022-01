Keine Verletzung, aber Arnautovic bleibt fraglich

via

Marko Arnautovic hat nach seinem Aus im Liga-Spiel gegen Napoli keine schwere Verletzung davongetragen, ist für das nächste Spiel des FC Bologna aber unsicher. Wie italienische Medien am Donnerstag berichteten, wurde bei einer Untersuchung an seinem lädierten Oberschenkel keine Muskelverletzung festgestellt. Hinter dem Einsatz des Stürmers gegen Hellas Verona am Freitag stand dennoch ein großes Fragezeichen.

Die Blessur plagt Arnautovic schon seit längerem. Noch bei Shanghai spielend, zog sich der Wiener im vergangenen Frühjahr eine Muskelverletzung zu. Diese beeinträchtigen ihn in der Vorbereitung auf die EM und macht dem 32-Jährigen offenbar nach wie vor zu schaffen. „Ich habe Probleme mit meinem Bein, und ich weiß nicht, woher sie kommen. Mir geht es einige Tage gut, dann ist es wieder schlechter. Ich hoffe, das geht bald vorbei“, sagte Arnautovic nach dem 0:2 gegen Napoli. Gegen die Süditaliener musste er in der 52. Minute vom Feld.

Bologna liegt in der Tabelle der Serie A aktuell auf Rang 13. Der nächste Gegner Verona ist drei Punkte davor Zehnter.

