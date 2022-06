Keine weiteren UEFA-Spiele in Transnistrien

via

In der moldauischen Region Transnistrien werden bis auf weiteres keine UEFA-Bewerbsspiele ausgetragen. Das gab Europas Fußball-Verband am Freitag nach einer entsprechenden Entscheidung seines Exekutivkomitees bekannt.

Betroffen von dem Spielverbot in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region ist Sheriff Tiraspol in der kommenden Champions-League-Qualifikation. Moldaus Meister hatte in der vergangenen CL-Saison mit einem 2:1-Sieg bei Real Madrid für Furore gesorgt.

Sheriff Tiraspol wurde aufgefordert, für seine Heimspiele im europäischen Wettbewerb „eine alternative, allen Anforderungen der einschlägigen UEFA-Reglemente entsprechende Spielstätte außerhalb der Region Transnistrien vorzuschlagen, solange das Verbot in dieser Region gilt“. Die von Russland unterstützte, selbsternannte Republik Transnistrien an der Grenze zur Ukraine hatte sich 1992 nach einem kurzen Krieg von der Republik Moldau abgespalten. Seitdem sind dort rund 1.500 russische Soldaten stationiert.

