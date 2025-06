„Keine wirklichen Gespräche“: Mercedes spielt Poker mit Russell und Verstappen

Rund um den Österreich-Grand-Prix nimmt die „Silly Season“ in der Formel 1 Fahrt auf. Eigentlich sind fast alle Cockpits für nächstes Jahr besetzt, ohne Vertrag sind offiziell vor allem die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli. Diese sollten eigentlich fest im Sattel sitzen – gerade Kanada-Grand-Prix-Sieger Russell, könnte man meinen. Die Max-Verstappen-Frage bei Red Bull bietet jedoch Anlass für Spekulationen. Welchen Poker spielt Mercedes mit Russell?

Schenkt man dem 27-jährigen Briten Glauben, ist er noch weit weg von einem neuen Vertrag bei Mercedes. „Bisher gab es keine wirklichen Gespräche, weil wir im Moment wichtigere Probleme haben – nämlich das Auto schneller zu machen“, sagte Russell in Montreal. „Meine Absicht und mein Ziel ist es, bei Mercedes zu bleiben – und ich denke, das ist auch Totos Absicht.“ Doch ebenjener, Mercedes-Teamchef Toto Wolff, scheint sich auch eine Hintertüre offen zu lassen, um Verstappen vielleicht doch noch zu bekommen. Vielleicht schon für 2026.

Wechselgedanken bei Verstappen trotz Vertrag?

Verstappen hat bei Red Bull Racing zwar einen Vertrag bis Ende 2028 – doch in der Formel 1 ist das Verschriftlichte nicht sakrosankt, sondern flexibel gestaltet. Verstappen, so wird im Fahrerlager erzählt, könnte bei Nicht-Erreichen gewisser Parameter zu bestimmten Zeitpunkten der Saison aus seinem Kontrakt aussteigen. Das bestätigte zuletzt auch Teamchef Christian Horner indirekt. „Fahrer haben Leistungsklauseln in ihren Verträgen, und es gibt Zeitpunkte im Jahr, meist um den Sommer herum, an denen sich Dinge konkretisieren“, sagte Horner. Schon zuvor hatte der Brite betont, dass „das Verhältnis zwischen Fahrer und Team und gegenseitiges Vertrauen“ wichtiger seien als Verträge.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das aktuelle sportliche Potenzial von Red Bull und die ungewissen Aussichten für 2026, wenn ein neuer Reglementzyklus beginnt, Verstappen zu einem Wechsel bewegen könnten. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wären Mercedes und Aston Martin die wahrscheinlichsten Destinationen.

Dass Wolff Verstappen in der Vergangenheit schon zu Mercedes lotsen wollte, ist durch Aussagen des Wieners selbst belegt. Und bei Aston Martin gibt es eine Verbundenheit durch das langjährige Red-Bull-Mastermind Adrian Newey, der die vier Weltmeister-Boliden des Niederländers entworfen hat. Zum anderen haben die Spitzenteams McLaren und Ferrari ihre Fahrer mit langfristigen Verträgen ausgestattet – wenngleich das wie erwähnt in der Formel 1 nicht viel heißen muss.

Wolff jongliert mit den Optionen

Warum aber sollte sich Mercedes den teuren und streitbaren Verstappen antun, wenn die Dinge momentan gut laufen? Vielleicht, weil Wolff nicht riskieren will, dass der Ausnahmekönner Mercedes in einem Newey-Aston-Martin kontinuierlich den Auspuff zeigt. Dann würde sich der Österreicher in den Hintern beißen.

In diesem Pokerspiel gibt es jedoch massive Unwägbarkeiten. Eine ist, dass ein langes Hinhalten Russell dazu bewegen könnte, sich nach Alternativen umzuschauen. Denn dass die beiden Leader-Figuren Verstappen und Russell in einem Team gut miteinander auskommen würden, ist schwer vorstellbar. Kommt Verstappen, muss wohl Russell gehen – und nicht Antonelli. „Die Dynamik in der Formel 1 ist sehr schnell. Russell ist einer der heißeren Kandidaten für alle Teams, die jetzt noch einen guten Fahrer suchen“, sagte Sky-Experte Ralf Schumacher. Gut möglich, dass Aston Martin auch an Russell denkt.

Am wahrscheinlichsten ist freilich, dass Russell und Antonelli auch 2026 für die „Silberpfeile“ fahren. Im August 2024 hatte Wolff erklärt, dass er hoffe, die Paarung Russell und Antonelli werde „viele Jahre“ beisammen sein. Der 18-jährige Antonelli ist eine Art Ziehsohn für ihn. „Ich bin mit den beiden hundertprozentig happy“, sagte er. Erst, wenn er der Meinung sei, dass es nicht mehr funktioniere, werde er sich umschauen. Doch aktuell sei die Stimmung im Team „großartig, und wir haben uns auf eine Art Zeitplan geeinigt, wann wir diese Dinge regeln wollen“.

(APA) / Foto: IMAGO