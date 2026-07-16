Keine Zukunft beim FC Bayern: Zvonarek wechselt nach Portugal

Nach zwei Leihstationen bei Sturm Graz und Grasshopper Club Zürich verlässt Lovro Zvonarek den FC Bayern endgültig. Der kroatische U21-Nationalspieler wechselt nach Portugal zu CF Estrela Amadora.

„Lovro hat in den vergangenen beiden Jahren bei Sturm Graz und bei Grasshopper Club Zürich wertvolle Erfahrungen im Profifußball gesammelt und speziell in Zürich viel Spielpraxis bekommen“, sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung.

Weiter: „Nun hat er die Chance erhalten, in der ersten Liga Portugals den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir wünschen ihm in Amadora fußballerisch und persönlich alles Gute.“

Für die Bayern-Profis absolvierte Zvonarek fünf Spiele, dabei gelang ihm auch ein Tor.