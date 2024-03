Keine Zukunft in Leipzig: Was wird aus Werner und Silva?

Timo Werner und Andre Silva haben RB Leipzig auf Leihbasis verlassen.

Stand heute ist das Sturm-Duo bei den Roten Bullen ohne Zukunft. Werner fühlt sich in London sehr wohl. Auch die Spurs sind mit seinen ersten beiden Monaten zufrieden. In acht Partien erzielte er zwei Tore, bereitete zwei weitere vor. Werners Leih-Vertrag endet im Sommer, bis zur EM kann Tottenham den Angreifer jedoch fest verpflichten. Die Kaufoption liegt nach Sky-Informationen bei 17 Millionen Euro. Aktuell besteht sowohl von Spieler- als auch von Vereinsseite das Interesse an dauerhafter Trennung. Werner ist bei RB hinter Dani Olmo Top-Verdiener.

Auch Andre Silva hat in Leipzig keine Zukunft. Der portugiesische Angreifer läuft aktuell bei Real Sociedad San Sebastian auf und soll dauerhaft abgegeben werden. Schließlich hat Silva ebenfalls einen Top-Vertrag unterschrieben, steht in der Gehaltsliste der Roten Bullen im oberen Drittel. Die Basken konnten sich eine Kaufoption von 15 Millionen Euro sichern können. Bislang hat es jedoch noch keinen Kontakt zwischen den Klubs gegeben.

(Red.)

Bild: Imago