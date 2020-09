via

via Sky Sport Austria

Kelvin Yeboah hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist WSG Tirol vorzeitig bis 2022 verlängert.

Das gab der Club von Chefcoach Thomas Silberberger am Freitagabend bekannt. Der 20-jährige Stürmer aus Ghana brachte es vergangene Saison in 29 Pflichtspielen auf acht Tore, je vier in der Liga und im ÖFB-Cup.

(APA)

Beitragsbild: