Kerber gibt Europa-Comeback bei Linzer Upper Austria Ladies

Erstmals wird das Frauentennis-Turnier „Upper Austria Ladies“ in Linz vom 28. Jänner bis 4. Februar eine Kategorie höher als WTA 500 ausgetragen. Die Überraschung: Die Deutsche Angelique Kerber gibt im Design-Center nach der Babypause ihr Europa-Comeback, freute sich Turnierdirektorin Sandra Reichel. Noch offen ist die Teilnahme von Elina Switolina, die sich bei den Australian Open verletzt hat. Als Special Guest wurde Mittwoch in der Pressekonferenz Ana Ivanovic angekündigt.

Als Nummer eins gesetzt ist die amtierende Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien. Ihre Konkurrentinnen sind u.a. die russische Titelverteidigerin Anastasia Potapowa und die Siegerin von 2019 Camila Giorgi aus Italien. Kerber, die 2013 das Linz-Finale gegen Ivanovic gewonnen hatte, erhielt eine von vier Wildcards für das Hauptfeld des Turniers, das ab diesem Jahr unbefristet als WTA500-Turnier ausgetragen wird.

Das Upgrade führte auch dazu, dass sich 161 TV-Stationen für die 33. Auflage des Tennisturniers in Linz angekündigt haben. Man stehe „weltweit im Fokus, wir haben noch nie in so viele Länder ausgestrahlt wie in dem Jahr“, meinte Reichel. „Um das Niveau müssen wir uns keine Gedanken machen“, erklärte die aus Melbourne zugeschaltete Turnierbotschafterin Barbara Schett.

„Größte Frauensportveranstaltung, die man je in Österreich gehabt hat“

Auch für Sportlandesrat Markus Achleitner (ÖVP) sei es eine Riesenfreude, dass das Sportland Oberösterreich die „größte Frauensportveranstaltung, die man je in Österreich gehabt hat“, austrage. Daher dankte er dem Team rund um Reichel. Dem schloss sich Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) an. Zugleich sei es auch ein gesellschaftliches Großereignis für Linz.

Mit der Aufwertung ist eine Preisgeldsteigerung von 250.000 auf mehr als 900.000 US-Dollar sowie ein hochklassigeres Teilnehmerrinnenfeld verbunden. Möglich wurde der neue Status durch die Reform des WTA-Kalenders. Diese brachte insgesamt fünf Turnieren den Aufstieg in die 500er-Kategorie. Die nach den 1000ern zweithöchste Stufe auf WTA-Ebene umfasst kommendes Jahr 17 Turniere. Bisher wurde das Linzer Turnier als 250er-Event gespielt.

Offizielle Auslosung für das Turnier ist am Sonntag um 13.00 Uhr.

(APA)/Bild: Imago