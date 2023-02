KI sagt Champions-League-Sieg des FC Bayern voraus

via

via Sky Sport Austria

Laut einer Berechnung des US-Unternehmens FiveThirtyEight wird der FC Bayern den Titel in der Champions League holen.

Demnach beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Münchner die Königsklasse gewinnen, 24 Prozent. Bayerns Achtelfinalgegner Paris Saint-Germain hat dagegen lediglich eine Siegchance von zwei Prozent.

Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Woche gegen das Starensemble mit 1:0 im Prinzenpark gewonnen. Das Rückspiel findet am 8. März in der Allianz Arena statt.

Hinter dem FC Bayern folgt Manchester City (20 Prozent). Während Titelverteidiger Real Madrid noch auf immerhin neun Prozent kommt, stehen die Chancen für Borussia Dortmund und RB Leipzig laut des Supercomputers eher schlecht (jeweils vier Prozent).

Eintracht Frankfurt ist für den Supercomputer mit einer Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent krasser Außenseiter.

(skysport.de)

