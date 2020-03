Kicker-Rangliste: Lienhart unter den besten Zweikämpfern der Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Das deutsche Fußballmagazin “Kicker” hat eine Statistik über die besten Zweikämpfer der deutschen Bundesliga veröffentlicht. Berücksichtigt wurden dabei nur Spieler, die mindestens die Hälfte aller möglichen Einsatzminuten absolvierten. Mit Philipp Lienhart hat es auch ein Österreicher in die Rangliste geschafft.

Phlipp Lienhart bestritt in der aktuellen Bundesliga-Saison 14 Spiele für den SC Freiburg und hat dabei eine starke Zweikampfquote vorzuweisen. Der 23-Jährige hat 65,1 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und liegt damit an vierter Stelle der besten Zweikämpfer.

Angeführt wird die Rangliste von Leipzig-Akteur Nordi Mukiele. Der Rechtsverteidiger gewinnt in der aktuellen Saison 68,8 Prozent seiner Zweikämpfe. Ex aequo auf Platz zwei rangieren Augsburg-Verteidiger Felix Udohkai und Hertha BSC-Spieler Dedryck Boyata. Beide Spieler gehen in 66,4 Prozent der Fälle als Sieger aus dem Zweikampf hervor.

