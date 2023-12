Kiel träumt vom Aufstieg – Fortuna siegt nach 0:2-Rückstand

Holstein Kiel träumt in der Weihnachtszeit von einem Aufstiegsmärchen Der frühere Bayern-Stürmer Fiete Arp führte seine Mannschaft am Samstagabend mit zwei Toren zu einem 3:0 (3:0) gegen Hannover 96 und damit zum fünften Sieg in Serie.

Kiel übernahm mit 35 Punkten aus 17 Spielen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der 2. Liga und wäre sogar Herbstmeister, sofern der FC St. Pauli (32, aber die bessere Tordifferenz) am Sonntag nicht gegen den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden gewinnt. Vier Punkte liegt Holstein vor dem drittplatzierten Hamburger SV, der 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg gewann.

Fortuna Düsseldorf siegte zudem am Samstag beim 1. FC Magdeburg mit 3:2 – nach einem 0:2-Halbzeitrückstand. Hertha BSC mühte sich zu einem 0:0 gegen das stabiler werdende Schlusslicht VfL Osnabrück.

(SID)/Bild: Imago