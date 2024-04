Kiel und Düsseldorf siegen im Aufstiegsrennen

Im Aufstiegskampf der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga haben Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf wichtige Siege eingefahren. Die Kieler bezwangen am Samstag in der 29. Runde ohne ÖFB-Stürmer Benedikt Pichler Schlusslicht VfL Osnabrück mit 4:0 und übernahmen mit 58 Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenspitze vor St. Pauli (57) und Düsseldorf (52). Die Fortuna gewann in Wiesbaden 2:0, Marlon Mustapha saß auf der Gästebank und kam nicht zum Einsatz.

Die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem Karlsruher SC endete 1:1, der Wiener Innenverteidiger Christoph Kobald spielte beim KSC durch.

(APA)/Bild: Imago