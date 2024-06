Kiesenhofer und Hajek holen Meistertitel

Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer und Alexander Hajek haben sich die österreichischen Meistertitel auf der Straße geholt. Kiesenhofer setzte sich am Sonntag im oberösterreichischen Königswiesen zum zweiten Mal die Krone auf, für Bora-Profi Hajek war es der erste Erfolg.

„Der Kurs war perfekt für mich. Das hügelige Gelände kam mir wirklich gut entgegen und ich konnte all meine Qualitäten ausspielen“, sagte Kiesenhofer.

Die 33-Jährige und Valentina Cavallar nutzten die Anstiege perfekt, um sich einen respektablen Vorsprung herauszufahren und die Schweinberger-Zwillingsschwestern auf Distanz zu halten. Nachdem Kiesenhofer einen Angriff von Cavallar abgewehrt hatte, setzte sie selbst eine Attacke, die ihr reichte, um solo das Ziel zu erreichen.

Neben Kiesenhofer: Hajek mit starkem Finish erfolgreich

Bei den Männern hatte Hajek im Zielsprint die besten Beine. Er setzte sich vor Gregor Mühlberger und Felix Großschartner durch. „Ich kannte den Kurs noch relativ genau von der Road Cycling League Austria und wusste, dass ich gute Chancen habe, wenn die Beine passen. Am Schlussanstieg habe ich alles gegeben, was ich noch in mir hatte“, erklärte Hajek.

(APA) / Bild: Imago