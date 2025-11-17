Kimmich gegen Slowakei zurück im Deutschland-Kader

DFB-Kapitän Joshua Kimmich kehrt für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Münchner steht nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk für die Begegnung am Montagabend (20.45 Uhr) in Leipzig mit der Rückennummer 6 im Aufgebot von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. Das gab der Verband bekannt.

Kimmich hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Training in Wolfsburg erlitten und das Qualispiel in Luxemburg (2:0) verpasst. Nagelsmann hatte sich schon vor dem Abschlusstraining am Sonntag optimistisch gezeigt. „Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, sagte der DFB-Coach. Ob Kimmich auch in der Startelf steht, ist aber noch offen.

DFB-Trio um Kimmich wieder im Kader – El Mala abgereist

Außer Kimmich kehren auch Nico Schlotterbeck nach seiner Fußverletzung und Ex-Salzburger Karim Adeyemi nach seiner Gelbsperre ins Aufgebot des viermaligen Weltmeisters zurück. Said El Mala war bereits am Samstag zur U21-Auswahl gereist. Noah Atubolu steht wie schon in Luxemburg als vierter Torhüter nicht im Kader.

Der DFB-Auswahl genügt gegen die Slowakei ein Unentschieden, um sich für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Das Hinspiel in Bratislava im September ging allerdings mit 0:2 verloren.

(SID) / Bild: Imago