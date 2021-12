Kimmich meldet sich und bestätigt Hinrundenaus

Joshua Kimmich wird in diesem Jahr nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Das erklärte der Nationalspieler via Instagram, auch der Verein bestätigte die Ausfallzeit.

„Mir geht es gut und die echt lange Quarantänezeit hab ich gestern hinter mich gebracht. Ich brenne darauf, wieder richtig loszulegen und bei der Mannschaft zu sein. Allerdings muss ich mich noch ein bisschen gedulden, da ich aufgrund von leichter Infiltrationen in der Lunge noch nicht gleich voll belasten darf. Die restlichen drei Spiele in diesem Jahr schaue ich mir noch von der Couch aus an und ab Januar attackieren wir dann wieder zusammen“, so Kimmich auf Instagram.

Kimmich fehlt gegen Mainz, Stuttgart und Wolfsburg

Der Mittelfeldmann fehlt damit am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05, auswärts am 14. Dezember beim VfB Stuttgart sowie zum Jahresausklang in der Allianz Arena am 17. Dezember gegen den VfL Wolfsburg.

