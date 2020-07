“King James” vermisst während Quarantäne seine Mutter: “War extrem für mich”

Basketball-Superstar LeBron James hat während der langen Saisonpause in der NBA und den Wochen in Quarantäne bei sich zu Hause wegen der Coronavirus-Pandemie seine Mutter vermisst. “Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meine Mutter für so eine lange Zeit nicht gesehen habe”, betonte der 35-Jährige NBA-Profi von den Los Angeles Lakers am Montag (Ortszeit).

“Ich hatte meine Mutter nicht mehr gesehen seit dem All-Star-Wochenende (Mitte Februar, Anm.) und dann erst wieder zwei, drei Wochen, bevor wir in unseren Städten sein mussten. Das war extrem für mich”, betonte James, der das einzige Kind seiner alleinerziehenden Mutter Gloria ist.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images