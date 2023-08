Kiplangat aus Uganda holt Sieg im WM-Marathon

Victor Kiplangat aus Uganda hat sich den Marathon-Sieg zum Auftakt des Schlusstages der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest gesichert.

Der 23-Jährige gewann Sonntagfrüh in 2:08:53 Stunden vor den in Äthiopien geborene Maru Teferi aus Israel (2:09:12), der kurz vor dem Ziel am Heldenplatz noch am dann drittplatzierten Äthiopier Leul Gebresilase (2:09:19) vorbeizog. Angesichts der bevorstehenden lukrativen großen Stadtmarathons im Herbst fehlten etliche Stars der Szene.

Es war kein Österreicher am Start.

(APA) / Bild: Imago