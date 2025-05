Kiteishvili erneut zum Spieler der Saison gewählt

Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili ist von den Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga erneut zum besten Spieler der Saison gewählt worden. Das gab die Liga am Freitag bekannt.

Damit kann der 29-jährige Georgier seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen – das gelang zuvor nur Ivica Vastic, Steffen Hofmann und Jonatan Soriano. Der Georgier spielte in seiner siebenten Saison bei Sturm Graz groß auf, erzielte (bis dato) zwölf Tore und bereitete drei weitere vor. Sein zweiter Meistertitel in Folge könnte als Krönung dieses herausragenden Jahres folgen. Seine Auszeichnung erhält Kiteishvili beim Heimspiel des SK Sturm in der letzten Runde.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir viel, sie reflektiert die starke Mannschaftsleistung, die wir in der bisherigen Saison gezeigt haben. Ohne das Vertrauen meiner Mitspieler und des Trainerteams wäre so ein individueller Erfolg nicht möglich. Ich sehe diesen Preis auch als Anerkennung für unsere gemeinsame Entwicklung in dieser Saison, die aber noch nicht vorbei ist. Unser großes Ziel gilt es in den letzten beiden Runden noch zu erreichen“, sagt Kiteishvili.

Auf den weiteren Plätzen landeten Dominik Fitz (Austria Wien), Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg), Dejan Zukic (Wolfsberger AC), Malick Yalcouye (Sturm Graz) und Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC).

Auszeichnungen für zwei weitere Sturm-Profis

Zum „Tormann der Saison“ wurde Sturm-Keeper Kjell Scherpen vor Tobias Lawal (LASK) und Nikolas Polster (WAC) gewählt. Der 25-jährige Niederländer überzeugte in seiner ersten vollen Saison bei den Grazern und konnte mit spektakulären Paraden glänzen.

Der von Brighton ausgeliehene Niederländer etablierte sich als unangefochtene Nummer 1, wurde zum starken Rückhalt der „Schwoazn“ und kam bei (bis dato) 28 Spielen zum Einsatz. Seine Auszeichnung erhält Scherpen beim Heimspiel des SK Sturm in der letzten Runde.

Den Preis für den „Newcomer der Saison“ erhielt mit Youngster Malick Yalcouye ebenfalls ein Grazer Profi.

Der 19-jährige Malier wechselte im Sommer auf Leihbasis zum SK Sturm und belebt seither die Offensive der Steirer. Yalcouyé setzte seine Dribblingkünste und Torgefahr öfters unter Beweis und kam (bis dato) in 24 Spielen zum Einsatz. Seine Auszeichnung erhält Yalcouyé beim Heimspiel des SK Sturm in der letzten Runde.

Kübauer Trainer der Saison

In der Kategorie „Trainer der Saison“ wurde Dietmar Kühbauer zum besten Trainer gewählt. Der Trainer der Saison kommt damit im siebenten Jahr seit Bestehen der Wahl erstmals nicht aus Graz oder Salzburg. Der 54-jährige Burgenländer kann auch als erster Wolfsberg-Akteur einen gewählten Bundesliga-Award mit nach Hause nehmen. Er gewann mit dem WAC vor zwei Wochen den ÖFB-Cup und hat zwei Runden vor Schluss sogar noch Chancen aufs Double. Seine Auszeichnung erhält Kühbauer am Sonntag beim letzten Heimspiel des Wolfsberger AC in der vorletzten Runde.

„Es freut mich ungemein und ich muss den Dank natürlich an meine Spieler zurückgeben, weil man kann nur Trainer des Jahres werden, wenn die Mannschaft ihre Sache gut gemacht hat. Deshalb gilt das Lob meiner Mannschaft und die Auszeichnung ist zweifelsohne eine schöne Geschichte“, sagte Kühbauer.

Als „Schiedsrichter der Saison“ wurde Walter Altmann zum zweiten Mal in seiner Laufbahn zum Sieger gekürt.

(Bundesliga/Red.)/Bild: GEPA