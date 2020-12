Kiteishvili: “Mein Leben in Graz fühlt sich an wie ein Traum”

via

Es läuft beim SK Sturm Graz. Der Tabellendritte will im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SKN St.Pölten (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – Streame das Spiel mit Sky X) den fünften Ligasieg in Folge holen. Besonders einer konnte in den vergangenen Wochen mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Otar Kiteishvili ist der Spieler der Stunde beim SK Sturm. Doch eigentlich hatte der Georgier ganz andere Pläne für sein Leben. Vor der Karriere als Fußballer hat er in seiner Heimat Wirtschaft studiert. Von sich selbst behauptet der 24-Jährige, dass er damals in der Schulzeit “der beste in der Klasse” war.

Doch wie das Leben so spielt, kommt es oft anders, als man denkt. Für den Georgier läuft es derzeit richtig gut, noch nie besser in Graz. Mit den Leistungen konnte er vermutlich auch schon den ein oder anderen Großklub auf sich aufmerksam machen. Nur eine Frage der Zeit bis Kiteishvili den SK Sturm wieder verlässt? Nicht unbedingt: „Natürlich ist es ein Traum bei einem richtig großen Club zu spielen, aber auch mein Leben in Graz fühlt sich schon an wie ein Traum”, gibt sich der Georgier dankbar.

Und wer weiß, vielleicht kann er mit dem SK Sturm den ersten Meistertitel seit 2011 einfahren: „Wir spielen so gut, wir werden das bekommen, was wir verdient haben. Alles ist möglich“, so Kiteishvili.

