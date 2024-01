Kitz-Sieger Strasser führt im Schladminger Nachtslalom – Feller auf Rang acht

Mit dem Hochgefühl eines Kitzbühel-Siegers hat Linus Straßer im Schladming-Slalom die Halbzeitführung erobert. Der deutsche Nightrace-Gewinner von 2022 lag nach dem ersten Durchgang am Mittwoch eine Zehntelsekunde vor seinem ersten Verfolger Timon Haugan aus Norwegen. Der dreifache Saisonsieger Manuel Feller hatte als Achter bereits 1,04 Rückstand, knapp sieben Zehntel fehlten dem Disziplin-Führenden auf das Podest.

Am Tag nach seinem überraschenden zweiten Platz im Riesentorlauf erwischte Feller auf der verregneten Planai keine fehlerfreie Fahrt. Der Tiroler führte den Rückstand nicht auf den just vor ihm einsetzenden Niederschlag, sondern eine zu aggressive Material-Einstellung zurück.

Die weiteren Österreicher fuhren vor ausverkaufter Kulisse (22.500 Zuschauer) in der Steiermark vorerst nicht ins Rampenlicht. Dominik Raschner (19./+2,29), Adrian Pertl (20./+2,32), Fabio Gstrein (26./+2,60) und Johannes Strolz (28./+2,85) sicherten sich aber die Teilnahme am Flutlicht-Finale. Joshua Sturm scheiterte als 32. an der Qualifikationshürde, Kilian Pramstaller schied aus. Michael Matt fehlte aufgrund eines grippalen Infekts.

Der zweite Durchgang geht ab 20.45 Uhr über die Bühne.

(APA)

Beitragsbild: GEPA