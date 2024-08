Kjaergaard-Doppelpack! Salzburg besiegt Twente im Hinspiel

Salzburg hat sich im Rennen um den Einzug ins Playoff zur Champions-League in eine passable Position gebracht.

Die „Bullen“ feierten am Dienstag im Drittrunden-Hinspiel gegen Twente Enschede dank eines Doppelpacks von Maurits Kjaergaard einen 2:1-Heimsieg. Das Tor der Gäste ging auf das Konto von Michel Vlap (90.).

Das Retourmatch steigt in einer Woche, der Aufsteiger kämpft gegen den Sieger aus Glasgow Rangers – Dynamo Kiew (Hinspiel 1:1) um ein Königsklassen-Ticket. Das ausgeschiedene Team steht fix in der Europa League.

Rasante Startphase

In der Anfangsphase der Partie bekamen die 17.381 Zuschauer einen wilden Schlagabtausch zu sehen. Unter dem neuen Trainer Pepijn Lijnders agiert Salzburgs Abwehrreihe extrem hoch, was Twente beinahe in der dritten Minute ausgenützt hätte. Nach einem weiten Pass zog Mitchell van Bergen auf der linken Seite davon und flankte zur Mitte, wo Ricky van Wolfswinkel völlig frei zum Abschluss kam, allerdings an Salzburg-Goalie Janis Blaswich scheiterte.

Die ohne den an Knieproblemen laborierenden Goalgetter Karim Konate angetretenen „Bullen“ antworteten mit einem Schuss von Petar Ratkov, den Twente-Keeper Lars Unnerstall parierte (5.). Nur vier Minuten später folgte der nächste Sitzer der Gäste – Van Bergen tauchte allein vor Blaswich auf, doch an Salzburgs Kapitän gab es neuerlich kein Vorbeikommen. Danach beruhigte sich die Partie etwas, die „Bullen“ bekamen mehr Kontrolle über das Spiel und waren auch gefährlicher. Kjaergaard spielte Oscar Gloukh frei, Unnerstall rettete mit Glück und Können (32.).

Kurz vor der Pause war der deutsche Schlussmann geschlagen. Gloukh brachte einen Corner zur Mitte, Twente konnte nur kurz klären, Kjaergaard lauerte an der Strafraumgrenze und traf per Direktabnahme und sehenswertem Dropkick. Die Anfangsphase der zweiten Hälfte stand dann ganz im Zeichen Salzburgs. Nach Vorarbeit von Gloukh lief Aleksa Terzic aufs Tor, verzog aber deutlich (47.).

Später Gegentreffer

Der einstige Serienchampion blieb weiterhin am Drücker, tat sich aber mit dem Kreieren von Chancen schwer. Am gefährlichsten wurde es vorerst bei einem Abschluss von Mads Bistrup, doch Unnerstall war auf dem Posten (78.). Zudem landete ein Schuss des eingewechselten Moussa Yeo im Außennetz (84.). Eine Minute später brachte Salzburgs Pressing einen hohen Ballgewinn, den schnellen Angriff schloss Kjaergaard mit einem abgefälschten Schuss ins lange Eck zum 2:0 ab.

Auf der Gegenseite trat der Vorsaison-Dritte der Eredivisie in der zweiten Hälfte in der Offensive praktisch überhaupt nicht mehr in Erscheinung – bis zur 90. Minute. Die Gastgeber ließen einen unnötigen Freistoß am Sechzehner zu, „Joker“ Vlap überraschte Blaswich und versenkte den Ball im Tormann-Eck.

Alle Tore im VIDEO:

1:0 – Maurits Kjaergaard (41.)

2:0 – Maurits Kjaergaard (85.)

2:1 – Michel Vlap (90.)

(APA) / Bild: GEPA