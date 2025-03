Kläbo gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat zum fünften Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Die letzten Zweifel daran hat der Norweger am Mittwoch in Tallinn mit dem Gewinn eines Skating-Sprints beseitigt, es war der 96. Weltcupsieg des sechsfachen Weltmeisters der WM von Trondheim.

Bei den Frauen gewann in der estnischen Hauptstadt die Schweizerin Nadine Fähndrich. Die Österreicher Lukas Mrkonjic und Benjamin Moser schieden im Viertelfinale aus und belegten die Endränge 26 bzw. 27.

Die Langlauf-Saison wird am Freitag und Sonntag in Lahti mit einem weiteren Skating-Sprint sowie einem Massenstartrennen über 50 km im klassischen Stil abgeschlossen. Der Steirer Mika Vermeulen liegt im Weltcup auf Rang neun, er wird in Finnland nicht mehr dabei sein.

