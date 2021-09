Klagenfurt-Akteur Mahrer: “So macht verteidigen Spaß”

Thorsten Mahrer war am Montag bei “Dein Verein – Doublecheck” zugeschaltet. Der Klagenfurt-Verteidiger sprach u.a. über die Stimmung in der Mannschaft:

…über die gute Stimmung in der Mannschaft: „Ich fühle mich wohl in Klagenfurt. Ich bin gerne in der Mannschaft. Wir haben einen super Teamspirit und es macht einfach Spaß, wie man merkt am Platz, wie wir gegen den Ball arbeiten und wie jeder sich reinwirft und alles gibt damit wir kein Tor bekommen. So macht verteidigen Spaß. So kann ich hinten auch gute Leistungen erbringen.“

…ein Resümee über Austria Klagenfurt in der Bundesliga: „Wir haben in jedem Spiel unsere Chancen gehabt etwas mitzunehmen. Auch in Graz haben wir ein gutes Spiel gemacht und dann aber leider nichts mitnehmen können. Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner unangenehm sein können.“

…über das Tempo in der Bundesliga: „Man muss auch ganz ehrlich sagen, da sind schon ein paar Raketen unterwegs in der Bundesliga und, wenn man da mal einen Schritt zu spät ist, dann kriegt man leider mal einen Elfer oder eine Rote Karte gegen sich.“

…über die neun Punkte aus acht Spielen: „Wir machen gute Spiele. Wir hätten sicher paarmal ein bisschen mehr mitnehmen können. Im Endeffekt stehen wir aber gut da und haben ein paar Punkte geholt. Aber wir wissen auch, dass wir bei jedem Spiel ans Limit gehen müssen, und so wird es auch weitergehen.“

Bild: GEPA