Klagenfurt empfängt den WAC im Duell um Kärnten

Beide Bundesligisten nehmen das Derby mit einem Auftaktsieg im Gepäck und dementsprechend selbstbewusst in Angriff. „Wir wollen dem Match unseren Stempel aufdrücken", betonte Klagenfurt-Coach Peter Pacult. Sein Gegenüber Manfred Schmid gab den Derbysieg als „klares Ziel" aus.

Hinter der Austragung des Spiels steht aufgrund der starken Regenfälle in Kärnten allerdings noch ein Fragezeichen. Mit Stand Freitagmittag sei das Spielfeld nach Auskunft der Bundesliga zwar tief, aber bespielbar. Am Samstagvormittag werde der Platz dann nochmals überprüft und über die weitere Vorgehensweise entschieden.

Vorfreude trotz Schlechtwetter

Die Vorfreude auf den Lokalvergleich ist trotz des bescheidenen Wetters ungebremst. „Es ist immer schön, ein Derby zu spielen, und wir freuen uns auch darauf. Ich kenne das als Spieler aus Wien und später aus München, das sind damals auch für mich immer ganz besondere Duelle gewesen“, blickte Pacult voraus.

Die Begegnung zwischen Klagenfurt und dem WAC ist übrigens das einzige Spiel der zweiten Runde, in dem zwei Auftaktsieger aufeinander treffen. Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko erwartet ein „Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag geben werden.“ Wichtig sei, dass man weiter so kompakt auftrete wie zuletzt, gemeinsam verteidige und die Möglichkeiten konsequent nutze, betonte Cvetko.

Starker Ligastart der Austria

Gestartet sind die Klagenfurter in die neue Spielzeit äußerst zufriedenstellend. Trotz angespannter Personalsituation fuhren die Violetten einen verdienten 3:1-Erfolg bei der WSG Tirol ein. Besonders Spielgestalter Andy Irving sowie der kürzlich zum Mittelstürmer umfunktionierte Sinan Karweina überzeugten und werden auch im Derby zentrale Rollen einnehmen. Verzichten muss Pacult hingegen weiterhin auf Sebastian Soto (Rücken), Nicolas Binder (Adduktoren) und Neuzugang Iba May (Knie).

Seit dem Aufstieg Klagenfurts im Sommer 2021 standen sich die Kärntner Topclubs im Oberhaus sechsmal gegenüber. Die Lavanttaler entschieden drei Partien für sich, die Klagenfurter gingen zweimal als Sieger vom Platz, ein Duell endete mit einer Punkteteilung. Die beiden Übungsleiter Pacult und Schmid verbindet eine Freundschaft, diese wird am Samstag für zumindest 90 Minuten ruhend gestellt.

WAC will Derbysieg

Der WAC will nach dem 2:1-Starterfolg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz nachlegen. „Unser klares Ziel ist es, das Derby zu gewinnen. Wir wollen mit sechs Punkten in die Saison starten. Das wäre perfekt“, sagte Schmid, der große Vorfreude auf sein erstes Kärntner Lokalduell verspürt: „Diese Spiele haben immer einen eigenen Reiz und eine spezielle Energie. Ich habe schon die Derbys in Wien und Köln immer geliebt.“

Personell musste der WAC nach dem Abgang von Maurice Malone mit dem Israeli Tai Baribo einen weiteren wichtigen Offensivspieler ziehen lassen. Der Top-Torschütze der Kärntner in den letzten beiden Spielzeiten schloss sich unter der Woche dem MLS-Club Philadelphia Union an. Einen 1:1-Ersatz erwartet Schmid nicht, er sei mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Die Verantwortung in der Offensive werde nun „auf mehrere Schultern verteilt“, betonte der Wiener. Für das Duell am Samstag stehen Schmid bis auf Michael Novak, der an einer Knieverletzung laboriert, alle Kaderspieler zur Verfügung.

