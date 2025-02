Bobzien-Doppelpack beschert Klagenfurt Heimsieg gegen GAK

Austria Klagenfurt hat seine sieben Spiele andauernde Sieglosigkeit in der ADMIRAL Bundesliga beendet. Die Kärntner setzten sich am Samstag zu Hause gegen den GAK mit 4:2 durch und schoben sich auf Tabellenrang neun. Klagenfurt verspielte nach Toren von Christopher Wernitznig (12.) und Dikeni Salifou (60.) eine 2:0-Führung. Die Grazer kamen durch Daniel Maderner (62.) und Zeteny Jano (73.) zurück. Für die Entscheidung sorgte Ben Bobzien per Doppelpack (78., 95./Elfer).

Klagenfurt-Coach Peter Pacult setzte anstelle des angeschlagenen Nicolas Binder im Angriff neben seinem Topscorer Bobzien auf Florian Jaritz. Sein Team war in der ersten Hälfte die tonangebende Mannschaft. Salifou prüfte nach sechs Minuten erstmals GAK-Goalie Florian Wiegele. Dieser zeichnete sich wenig später nach einem Corner mit einer Fußabwehr gegen Thorsten Mahrer aus (8.). Das Führungstor erzielte Wernitznig nach einem Einwurf, bei dem der GAK den Ball nicht weggebracht hatte. Der 34-Jährige traf diesen knapp innerhalb der Strafraumgrenze perfekt.

GAK holt Rückstand auf

Dem GAK fehlte Offensivmann Dominik Frieser wegen Oberschenkelproblemen. Trainer Rene Poms reagierte verärgert auf die schwache Vorstellung seiner Elf und nahm bereits zur Pause einen Dreifachtausch vor. Der eingewechselte Martin Kreuzriegler ließ sich vor dem 2:0 bei einem langen Ball von Tobias Koch von Salifou düpieren. Die Werder-Bremen-Leihgabe aus Togo schloss alleine vor Wiegele ab. Der GAK schlug keine zwei Minuten später durch Maderner zurück. Der Kapitän verwertete einen Corner des eingewechselten Jano per Kopf im kurzen Eck.

Jano setzte noch einen drauf: Die Salzburg-Leihgabe traf mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze zum Ausgleich. Es war das erste Bundesliga-Tor des 19-Jährigen. Die Freude der zahlreichen mitgereisten GAK-Fans währte aber nur kurz: Nach einem Zweikampf mit Kreuzriegler ging Bobzien im Strafraum zu Boden. Den folgenden Elfmeter des Gefoulten parierte Wiegele, den Nachschuss versenkte Bobzien aber.

Tief in der Nachspielzeit durfte der Deutsche noch einmal zum Strafstoß antreten. Keanan Bennetts hatte ihn im Zweikampf mit Milos Jovicic herausgeholt. Diesmal traf Bobzien direkt zu seinem neunten Liga-Saisontor. Kurz zuvor hatte der eingewechselte GAK-Mann Thorsten Schriebl wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen (92.).

Klagenfurt mit Hinteregger noch ungeschlagen

Die Grazer kassierten nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen ihre erste Niederlage im neuen Kalenderjahr. Der Aufsteiger liegt weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Schlusslicht Altach könnte am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) mit einem Heimsieg gegen den TSV Hartberg nach Punkten aufschließen. Klagenfurt dagegen ist nach drei Spielen mit Ex-Nationalspieler Martin Hinteregger in der Abwehr weiter ungeschlagen. Der Vorsprung auf Altach beträgt sieben Zähler.

Alle Tore:

Tor – 1:0 Christopher Wernitznig (12.)

Tor – 2:0 Dikeni Salifou (60.)

Tor – 2:1 Daniel Maderner (62.)

Tor – 2:2 Zeteny Jano (73.)

Tor – 3:2 Ben Bobzien (78.)

Tor – 4:2 Ben Bobzien (95. Elfmeter)

(APA/Red.)

Bild: GEPA