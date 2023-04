Klagenfurt-Geschäftsführer Imhof träumt vom Europacup: „Haben bewiesen, dass wir reif sind“

via

Austria Klagenfurt hat mit dem Einzug in die Meistergruppe das erste Saisonziel erreicht. Nun blicken die Waidmannsdorfer weiter nach oben, wie SKA-Geschäftsführer Sport Matthias Imhof im Sky-Interview ausführt.

„Ich glaube wir haben bewiesen, dass wir reif sind. Wir haben in dieser Saison Sturm Graz und jetzt die Austria geknackt und jetzt steht nur noch der LASK auf der Liste und ich gehe davon aus, dass wir in einem der beiden Spiele, die wir jetzt hintereinander haben, einmal knacken werden“, so Imhof auf die Frage, ob Klagenfurt „reif“ für eine Europacup-Qualifikation ist.