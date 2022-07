Klagenfurt-Geschäftsführer tritt zurück

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt und Harald Gärtner gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Damit entsprach Gesellschafter Zeljko Karajica von der SEH Sports & Entertainment Holding dem Wunsch des Geschäftsführers, den Vertrag zum 30. Juni 2022 aufzulösen. Dieser Schritt kommt für die Protagonisten keineswegs überraschend, aber früher als ursprünglich vorgesehen.

„Es war schon vor meinem Amtsantritt klar besprochen, dass meine Tätigkeit als Geschäftsführer der Austria Klagenfurt mit dem Erreichen gemeinsam gesteckter Ziele verknüpft sein wird. Wir hatten einen Plan für drei Jahre aufgestellt, in denen wir in die Bundesliga aufsteigen, dann die Klasse halten und im nächsten Schritt in die Meistergruppe einziehen wollten. Diese Ziele wurden ein Jahr früher als erwartet erreicht. Damit habe ich meine Mission erfüllt und es ist der richtige Zeitpunkt für mich, zu meiner Familie nach Ingolstadt zurückzukehren“, erklärte Gärtner die Entscheidung.

Die Nachfolge-Regelung ist noch offen und es besteht auch kein Handlungsdruck, da Gärtner in der Administration ein starkes und funktionierendes Team aufgebaut hat. Matthias Imhof ist zunächst als aleiniger Geschäftsführer weiterhin für den sportlichen Bereich zuständig.

Bild- und Textquelle: SK Austria Klagenfurt