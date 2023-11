Klagenfurt gibt Entwarnung bei Arweiler

Klagenfurt-Angreifer Jonas Arweiler hat sich am vergangenen Wochenende bei der Pleite gegen Sturm Graz (0:3) nicht schwerer verletzt.

Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, hat es Arweilers linken Fuß „nicht so schlimm erwischt“ wie anfangs vermutet. Der 26-Jährige wird Austria Klagenfurt in den drei verbleibenden Spielen bis zur Winterpause fehlen. An der Frühjahrsvorbereitung soll der Angreifer gänzlich teilnehmen.

In der aktuellen Spielzeit ist Arweiler eine feste Größe bei den Kärntnern. Der Deutsche kam in allen 17 Pflichtspielen zwischen Meisterschaft und ÖFB-Cup zum Einsatz und gehörte 13-mal zur Startelf von Trainer Peter Pacult. Dabei konnte er einen Treffer und vier Vorlagen beisteuern.

1247 21 Jonas Arweiler Position Angriff Verein SK Austria Klagenfurt

(Red.)

Bild: GEPA