Klagenfurt holt serbischen Verteidiger – Kickbox-Champion wird Athletik-Trainer

Austria Klagenfurt bastelt weiter am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Mit Verteidiger Nikola Djoric, der ablösefrei von FK Rad Belgrad nach Waidmannsdorf wechselt, verstärken die Violetten ihre Defensiv-Abteilung. Bernhard Sussitz steht Chefcoach Peter Pacult als Athletik-Trainer zur Seite. Der mehrfache Welt- und Europameister im Kickboxen folgt auf Manuel Trattnig, der seinen Posten aufgrund beruflicher Verpflichtungen abgibt.

Djoric wurde im Nachwuchs von Rad Belgrad ausgebildet und schaffte bei seinem Heimatklub den Sprung zu den Profis. Für den 22-Jährigen stehen 22 Einsätze in der serbischen Super Liga sowie 27 Partien (ein Tor, ein Assist) in der zweitklassigen Prva Liga in der Statistik. Der 1,92 Meter große Abwehr-Mann nahm bei der Austria bereits Mitte Mai als Gastspieler am Training teil.

Sussitz, der neue „Schleifer“ im Trainerstab, blickt auf eine imposante Karriere im Kampfsport zurück: Zwischen 1996 und 2008 gehörte er zu den absoluten Größen in der internationalen Kickbox-Szene. Der gebürtige Klagenfurter gewann 17 WM- und EM-Medaillen, allein zehnmal die Goldene. Nach Beendigung der aktiven Laufbahn gab er sein Können und seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter, arbeitete zudem als Fitness-Coach beim Eishockey-Rekordmeister KAC.

Quelle: Austria Klagenfurt / Bild: Imago