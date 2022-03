Klagenfurt-Profi Greil zu kommenden ‚Showdown‘ gegen Rapid: „Die Vorfreude ist riesig“

Patrick Greil vom SK Austria Klagenfurt war am Montagabend zu Gast bei „Dein Verein – Double Check“. Dort sprach der offensive Mittelfeldspieler u.a. über das Entscheidungsspiel gegen den SK Rapid, Trainer Peter Pacult und seinen auslaufenden Vertrag.

Patrick Greil (Austria Klagenfurt):

…über das Remis gegen Ried: „Wir als Austria Klagenfurt können froh darüber sein, dass wir am letzten Spieltag vor der Punkteteilung die Möglichkeit haben, noch oben reinzurutschen, mit einem sehr lässigen Spiel auswärts in Wien. Wenn es um alles geht, dann gibt es nichts Schöneres für einen Fußballer. Wir sind auf jeden Fall mit Vorfreude in die Woche gestartet.“

…über die vielen roten Karten in dieser Saison: „Wir haben es meistens trotzdem mit einem Mann weniger immer ganz gut gemacht. Wir sind immer kompakt gestanden. Wer weiß, vielleicht hätten wir zu Elft noch mehr riskiert in diesem Spiel. Am Ende des Tages mit den Roten Karten oder ohne den Roten Karten sind wir sehr zufrieden mit den Punkten, die wir bisher haben.“

…über das Entscheidungsspiel gegen Rapid in Runde 22: „Die Vorfreude ist riesig. Das wir diese Möglichkeit haben ist sehr toll. Ein Spiel in Wien gegen Rapid ist immer was Besonderes. Es wird eine Superkulisse geben, weil es auch um sehr viel geht.“

…über Peter Pacult: „Es ist sicher eine besondere Geschichte für ihn wieder nach Wien zurückzukommen.“

…über seinen Werdegang und seine Leistungen: „Die ganzen Erlebnisse sammeln zu dürfen, ist wunderschön. In der zweiten Liga hatte ich schon sehr viel Spaß hier in Klagenfurt Fußball zu spielen. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist das was ganz Besonderes. Ich finde die Liga extrem cool. Mir taugt es in den Stadien zu spielen und auf Plätzen zu spielen, die super präpariert sind. Mir gefällt es auch sehr gut gegen Gegner zu spielen, die von hoher Qualität sind. Es macht einfach sehr viel Spaß.“

…über seinen auslaufenden Vertrag: „Ich habe noch gar keine Pläne geschmiedet. Ich denke, dass ich gut beraten bin, das jetzt noch nicht zu tun. Ich will es auch gar nicht. Mir macht es einfach sehr viel Spaß hier in Klagenfurt Fußball zu spielen. Ich weiß, dass diese Themen auf mich zukommen werden. Ich habe einfach Spaß hier Fußball zu spielen und auf das will ich mich konzentrieren.“

…über sein Fernstudium: „Es lässt sich das Studium sehr gut mit dem Fußball verbinden. Das größere Problem ist einerseits die Energie, weil doch der Sport sehr fordernd ist für den Körper und Geist. Die Motivation ist auch ein bestimmtes Thema. Es muss damit auch passen damit man sowas durchziehen kann. In meinem Studium bin ich auch mäßig erfolgreich. Ich würde mich jetzt auch nicht als Musterstudent bezeichnen.“