Klagenfurt sichert sich Mittelfeldspieler von Aufsteiger Ried

Vom Aufsteiger zum Absteiger: Der offensive Mittelfeldspieler Nik Marinsek wechselt von der SV Ried nach Waidmannsdorf zur Klagenfurt Austria.

„Mit Nik Marinsek haben wir eine Schlüsselposition hervorragend besetzt. Er ist ein technisch starker Spieler, der in der Offensive sehr variabel eingesetzt werden kann, sowohl zentral hinter den Spitzen als auch auf den Flügeln. Der Bursche hat einen starken Abschluss, aber auch den Blick für den letzten Pass. Wir sind happy, dass er sich für die Austria entschieden hat“, sagt Klagenfurt-Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

Für Marinsek stehen in Slowenien bereits 97 Erstliga- und 34 Zweitliga-Partien mit 26 Toren und elf Assists sowie 46 Einsätze in der 2. Liga in Österreich mit fünf Treffern und zwei Vorlagen in der Statistik. Für Ried absolvierte der Offensiv-Allrounder in den beiden zurückliegenden Jahren 48 Pflichtspiele.

Der 26-jährige Offensiv-Allrounder ist nach Tormann Manuel Kuttin (Grasshopper Club Zürich) und Angreifer Marc Andre Schmerböck (Mohammedan SC, Indien) der dritte Sommer-Zugang der Violetten. Zudem wurden die Verträge mit Florian Jaritz und Armin Karic verlängert.

Bild: GEPA