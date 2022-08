Klagenfurt und die Schiedsrichter: Eine komplizierte Geschichte

via

Der SK Austria Klagenfurt ist in der ADMIRAL Bundesliga das schwarze Schaf, was Rote Karten angeht. In der abgelaufenen Saison mussten die Kärntner zehn direkte Platzverweise und eine Gelb-Rote Karte hinnehmen. Trainer Peter Pacult äußerte sich öfters negativ über den VAR.

Am zweiten Spieltag der aktuellen Spielzeit gab es in Klagenfurt erneut reichlich Gesprächsstoff. Marcus Klimmer hat die Situation zusammengefasst.