Klagenfurt verpflichtet koreanischen Junioren-Nationalspieler

Der SK Austria Klagenfurt hat sich mit dem koreanischen Mittelfeld-Talent Min Young Lee verstärkt. Der 18-jährige Jugend-Nationalspieler wechselt von Yonsei University FC (Seoul) zum österreichischen Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Lee absolvierte bereits Anfang April ein Probetraining bei den Kärntnern.

Der 18-jährige Lee zählt in seiner Altersklasse zu den hoffnungsvollsten Talenten in Korea. Im vergangenen Sommer feierte der 1,78 Meter-Mann sein Debüt im Junioren-Nationalteam, als er vom Verband in das Aufgebot der U18-Auswahl für den traditionsreichen SBS-Cup im japanischen Shizuoka berufen worden war. Nun setzt er seinen Karriereweg mit der ersten Auslandsstation in der Kärntner Landeshauptstadt fort.

„Es hat mir in Klagenfurt sehr gut gefallen, die anderen Jungs waren sehr offen und haben mich direkt in ihrer Gruppe aufgenommen. Das hat es mir leicht gemacht, mich wohlzufühlen und ich freue mich darauf, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich werde alles geben, um mich immer weiter zu verbessern und das Vertrauen zurückzugeben, das die Verantwortlichen der Austria in mich setzen“, sagt Lee.

Der koreanische Mittelfeld-Mann ist bereits der fünfte Neuling, der im kommenden Sommer zu den Violetten stoßen wird. Zuvor wurden Laurenz Dehl vom deutschen Erstligisten 1. FC Union Berlin (verliehen an den FC Viktoria 1889), David Toshevski vom russischen Erstligisten FK Rostov (verliehen an HNK Šibenik), Tobias Koch von Blau-Weiß Linz sowie Tormann Simon Spari vom FAC Wien unter Vertrag genommen.

(Red./Austria Klagenfurt)

Beitragsbild: Austria Klagenfurt