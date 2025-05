Klagenfurt-Verteidiger vor Wechsel in die Deutsche Bundesliga

Nach dem Abstieg in die ADMIRAL 2. Liga gibt es bei Austria Klagenfurt einen Abgang in der Defensive zu vermelden.

Nach Sky-Informationen hat der deutsche Bundesligist FC St.Pauli eine mündliche Einigung mit Defensivspieler Jannik Robatsch erzielt.

Der 20-Jährige kam in der vergangenen Saison in der ADMIRAL Bundesliga zu 28 Einsätzen. Aktuell verhandeln die Vereine noch über die Ablöse, eine Einigung steht noch aus. Robatsch hat in Klagenfurt noch einen Vertrag bis 2028.

Robatsch feierte für die Klagenfurter im November 2023 sein Profidebüt. Seitdem lief der 20-Jährige 46 Mal für die Kärntner auf und erzielte dabei zwei Tore.

