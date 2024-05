Fouldrohung! Gkezos reagiert auf Friesers „Malle“-Ansage

Austria Klagenfurt-Verteidiger Makis Gkezos hat mit einem Augenzwinkern auf Dominik Friesers Aussage, dass er sich nach dem verlorenen Europacup-Playoff gegen die Wiener Austria erstmal drei Tage in Mallorca „richtig einen reinstellen wird“, reagiert. Gkezos „droht“ jeden zu foulen, der nicht nach Griechenland auf Urlaub fährt.

I keep notes for next year. Whoever’s not going to Greece, is getting kicked. https://t.co/zqGMBbvqXO

— Makis Gkezos (@MakisGkezos) May 29, 2024