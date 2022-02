via

Dennis Novak ist in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers in Pune in Indien ausgeschieden.

Der 28-jährige Niederösterreicher musste sich am Dienstag dem Spanier Bernabe Zapata Miralles mit 4:6,1:6 geschlagen geben. Österreichs Nummer zwei hielt bis zum 4:5 mit, ehe er den ersten Satz mit einem Zu-null-Break abgab. Im zweiten Satz ging der Spanier 5:0 in Führung und siegte schließlich glatt in 62 Minuten.

