Klare Fehlentscheidung? VAR kassiert Laimer-Ausgleich gegen Bosnien

Ganz bitter für Österreich! In der 45. Minute des WM-Quali-„Endspiels“ zwischen dem ÖFB-Team und Bosnien ist es beim Stand von 0:1 zu einer strittigen Situation gekommen.

Was war passiert?

Konrad Laimer erzielte kurz vor der Pause mit einem Fernschuss das vermeintliche 1:1, doch der Treffer wurde zur Verwunderung vieler Fans aberkannt. Zuvor geriet Österreich in der 12. Minute durch Bosnien-Angreifer Haris Tabakovic in Rückstand.

VAR greift ein – zurecht?

In der Entstehung des Treffers kam es zu einem Zweikampf zwischen Laimer und Bosnien-Akteur Amar Memic. Der Bayern-Star verschaffte sich mit einem leichten Schubser einen Vorteil. Schiedsrichter Joao Pinheiro bewertete die Aktion zunächst als regelkonform und ließ weiterlaufen, Augenblicke später gelang dem ÖFB-Team der vermeintliche Ausgleich.

Nach anfänglichem ÖFB-Jubel kam es zum VAR-Check. Der portugiesische Unparteiische sah sich die Szene nochmal am Monitor an und nahm das Tor zurück. Doch handelte es sich bei der Bewertung des Zweikampfs zwischen Laimer und Memic tatsächlich um eine klare Fehlentscheidung? Jetzt abstimmen!

Laimer sah unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff noch die Gelbe Karte wegen Meckern. Das ÖFB-Team ging mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

