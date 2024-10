Klare Heimpleite für Saints gegen Broncos

Die New Orleans Saints haben in der NFL die fünfte Niederlage im siebenten Spiel kassiert und immer weniger Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison.

Ausgerechnet gegen Ex-Erfolgscoach Sean Payton unterlagen die Saints zu Hause den Denver Broncos klar 10:33 – und das an dem Abend, an dem Quarterback Drew Brees in der Halbzeitpause in die Hall of Fame der Saints aufgenommen wurde. Payton und Brees sind für den einzigen Super-Bowl-Sieg der Mannschaft verantwortlich.

„Ich freue mich natürlich“, sagte Payton nach dem Sieg seiner Mannschaft an seiner alten Wirkungsstätte. „Es war schwierig, in dieses Stadion zu kommen, weil hier wirklich so viele Erinnerungen entstanden sind. So viele. Aber es geht um die Spieler.“

