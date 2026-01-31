Klare Niederlage für Kasper und Red Wings
ÖEHV-Crack Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der NHL die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Gegen Colorado Avalanche, das punktbeste Team der Liga, mussten Seider und Co. am Samstag eine 0:5-Heimniederlage einstecken.
Brent Burns (7.) und Toptorjäger Nathan MacKinnon (11.) brachten die Gäste im ersten Drittel in Führung, die Ross Colton (22.), erneut MacKinnon (34.) mit seinem 40. Saisontor und Parker Kelly (48.) ausbauten. Avs-Goalie Mackenzie Blackwood gelang mit 28 Paraden sein dritter Shutout der Spielzeit.
Mit 70 Punkten liegt Detroit im Osten in der Atlantic Division als Zweiter weiter auf Play-off-Kurs. Colorado schraubte seine Saisonausbeute auf bereits 81 Zähler.
(SID)/Bild: Imago