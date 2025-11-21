Klare Pleite für Kasper und Red Wings

Die Detroit Red Wings haben mit Marco Kasper in der National Hockey League (NHL) eine heftige Heimniederlage kassiert. Nach zuletzt zwei Siegen musste sich das Team mit dem 21-jährigen Kärntner am Donnerstag (Ortszeit) den New York Islanders klar 0:5 geschlagen geben. Für die Red Wings, die weiterhin die Atlantic Division anführen, war es die zweite hohe Niederlage gegen die Islanders in dieser Saison. Das erste Duell vor einem Monat hatten die New Yorker 7:2 gewonnen.

Kasper, der auf 10:46 Minuten Eiszeit kam, fälschte den Puck beim 0:3 von Mathew Barzal (24.) unglücklich mit dem Schienbein ins eigene Tor ab. Der frustrierte Center, der im Mitteldrittel eine Zehn-Minuten-Strafe für unsportliches Verhalten kassierte, verstand sich mit seinen Islanders-Gegenspielern besonders schlecht und verabschiedete sich kurz vor Spielende mit einem siegreichen Faustkampf gegen Tony DeAngelo. Für Detroit war es die neunte Niederlage im 21. Saisonspiel, die Islanders hingegen beendeten eine Auswärtsserie von sieben Spielen mit dem sechsten Sieg.

Owetschkin mit Dreierpack

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hatte indes maßgeblichen Anteil am 8:4-Auswärtssieg seiner Washington Capitals gegen die Montreal Canadiens. Der erfolgreichste Stürmer der NHL-Historie traf dreimal und leistete einen Assist, womit der 40-jährige Russe nun bei 33 Hattricks und 907 erzielten Toren in der besten Eishockey-Liga der Welt hält.

(APA) / Bild: Imago