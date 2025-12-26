Klarer Derbysieg! Flyers behaupten Tabellenführung

Die Flyers Wels haben ihre Tabellenführung in der Basketball-Superliga (BSL) mit einem eindrucksvollen Derbysieg behauptet. Die Welser fertigten den oberösterreichischen Lokalrivalen Swans Gmunden am Stefanitag mit 100:82 (48:37) ab. Für die Flyers war es der fünfte Erfolg in den vergangenen sechs Spielen. Kurz vor Weihnachten hatten sie bereits im Schlager gegen Kapfenberg (102:100) die 100-Punkte-Marke geknackt.

Gmunden kassierte ohne seinen erkrankten Kapitän Daniel Friedrich die achte Niederlage in den jüngsten neun Derbys. 32 Punkte von US-Legionär Larry Wise waren für die Swans zu wenig. Die Welser sorgten bereits im dritten Viertel, das sie mit 30:18 für sich entschieden, für die Vorentscheidung. Sie gewannen ihr fünftes Heimderby in Folge. Das erste Saisonduell war mit 89:88 noch deutlich knapper an die Flyers gegangen. Am Sonntag (17.30) gastiert der Tabellenführer bei Meister Gunners Oberwart.

Flyers in nächster Runde gegen Oberwart

Die Oberwarter deklassierten den wegen eines Samstag-Spiels in der Adriatic League (ABA) mit einer verstärkten U19 angetretenen BC Vienna mit 107:75. Daniel Köppel verbuchte 19 Punkte und ebenso viele Rebounds, sein jüngerer Bruder Florian Köppel war mit 24 Zählern Topscorer der Gunners. Klare Favoritensiege feierten auch die Klosterneuburg Dukes mit 69:54 in St. Pölten, der UBSC Graz mit 98:67 in Fürstenfeld und die Traiskirchen Lions mit 78:65 gegen Eisenstadt.

(APA) / Bild: GEPA