Klarer ELF-Heimsieg der Vikings gegen Prague Lions

Die Vienna Vikings marschieren wie im Vorjahr in Richtung perfekter Grunddurchgang in der European League of Football (ELF). Die Wiener gewannen am Samstag in Runde 10 vor knapp 3.300 Zuschauern ihr Heimspiel in Wiener Neustadt gegen die Prague Lions klar und deutlich mit 62:23 (35:16) und halten nun bei zehn Siegen. Für die Prager war es hingegen ihre neunte Niederlage, ein Erfolgserlebnis konnten die Tschechen heuer noch nicht einfahren.

Dabei zeigten sich die Vikings, die bereits als Gewinner der Eastern Conference feststehen, zunächst anfällig. Nach dem ersten Viertel stand es 9:7 für die Gäste. Doch die Offensive des ELF-Champions von 2022 drehte danach auf, Quarterback Ben Holmes warf insgesamt sieben Touchdowns auf fünf verschiedene Receiver. Jeweils zwei Mal in die Endzone liefen Noah Toure und Johannes Schütz.

Nächsten Samstag wartet auf das Team von Coach Chris Calaycay ein Gastspiel bei den Helvetic Mercenaries. Zum Abschluss des Grunddurchgangs steht noch ein weiteres Heimspiel in Wiener Neustadt gegen die Fehervar Enthroners (17. August) auf dem Programm. Die beiden Topteams des ELF-Grunddurchganges stehen direkt im Halbfinale, die Vikings haben ausgezeichnete Chancen auf eines dieser zwei Tickets.

(APA)

Beitragsbild: GEPA