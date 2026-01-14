Klarer Heimerfolg! Black Wings schlagen Ferencvaros

Die Black Wings haben das vorgezogene Heimspiel der 45. Runde in der ICE Hockey League gegen Ferencvaros Budapest klar für sich entschieden.

Die Linzer besiegten die Ungarn am Mittwochabend klar mit 5:1, wobei der Slowene Luka Maver mit einem Doppelpack hervorstach. Die Oberösterreicher festigten im Duell mit dem Liga-Neunten Rang acht und machten damit einen wichtigen Schritt Richtung Pre-Play-off. Der Liga-Siebente Fehervar unterlag dem Vierten HCB Südtirol daheim mit 3:4.

(APA) / Bild: GEPA