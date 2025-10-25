Logout
Klarer Heimsieg von Klosterneuburg gegen BC Vienna
win2day Basketball Superliga

Klarer Heimsieg von Klosterneuburg gegen BC Vienna

Die Klosterneuburg Dukes haben sich durch einen klaren Erfolg gegen BC Vienna wieder an die Spitze der Basketball-Superliga gesetzt.

Die Niederösterreicher gewannen das Lokalderby nach holprigem 102:81 (44:38) und zogen an Punkten mit Wels gleich.

Die Flyers hatten am Freitag Traiskirchen 101:62 abgefertigt. Im zweiten Samstagspiel gewann Graz in St. Pölten 92:79 (42:44). Am Sonntag kommt es in Gmunden zum Schlager der Swans gegen Meister Oberwart.

Werbung

(APA)/Bild: GEPA