Klarer Heimsieg von Klosterneuburg gegen BC Vienna

Die Klosterneuburg Dukes haben sich durch einen klaren Erfolg gegen BC Vienna wieder an die Spitze der Basketball-Superliga gesetzt.

Die Niederösterreicher gewannen das Lokalderby nach holprigem 102:81 (44:38) und zogen an Punkten mit Wels gleich.

Die Flyers hatten am Freitag Traiskirchen 101:62 abgefertigt. Im zweiten Samstagspiel gewann Graz in St. Pölten 92:79 (42:44). Am Sonntag kommt es in Gmunden zum Schlager der Swans gegen Meister Oberwart.

(APA)/Bild: GEPA