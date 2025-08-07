Klarer Hinspielsieg: Austria müsste bei Aufstieg wohl nach Slowenien

Im Duell des möglichen Austria-Gegners im Conference-League-Playoff konnte sich NK Celje im Hinspiel klar durchsetzen.

Der Viertplatzierte der vergangenen Saison in der slowenischen Prva Liga feierte im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde einen klaren 5:0 (2:0)-Auswärtssieg beim Schweizer Vertreter FC Lugano.

Sollte sich die Wiener Austria trotz der knappen 3:4-Niederlage im Hinspiel gegen Banik Ostrava noch durchsetzen, käme es im Playoff wohl zur Begegnung mit den Slowenen.

Die beiden Playoff-Partien sind für den 21. und 28. August 2025 angesetzt.

(Red.) Foto: Imago