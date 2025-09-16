Union Saint-Gilloise ist ein Traumstart in die diesjährige Champions-League-Saison gelungen. Die Belgier gewannen ohne den gesperrten ÖFB-Legionär Raul Florucz bei PSV Eindhoven mit 3:1.

Saint-Gilloise bot von Beginn an eine abgebrühte Leistung und ging bereits in der neunten Minute durch einen Strafstoß von Promise David in Führung. In der 39. Minute verlor Ricardo Pepi, der bereits das Elferfoul begangen hatte, im Mittelfeld den Ball und Anour Ait El Hadj krönte einen sehenswerten Sololauf mit dem zweiten Tor der Belgier.

Mac Allister entscheidet Spiel für Saint-Gilloise

Die Entscheidung brachte das 3:0 für die Gäste durch Kevin Mac Allister (81.), Ruben van Bommel gelang nach Vorarbeit von Paul Wanner nur noch Resultatskosmetik für PSV. Florucz war beim Sieg seines Clubs nicht mit von der Partie, weil er in der Vorsaison noch im Trikot von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden war.

Die Tore im Video

0:1 – Promise David (9.)

0:2 – Anouar El Hadj (39.)

0:3 – Kevin Mac Allister (81.)

1:3 – Ruben van Bommel (90.)

(APA) / Artikelbild: Imago