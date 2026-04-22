Klarer Sieg gegen Nantes: PSG bleibt auf Titelkurs

Paris Saint‑Germain bleibt in der Ligue 1 klar auf Titelkurs. Der Tabellenführer besiegte nach dem Patzer gegen Lyon (1:2) den abstiegsbedrohten FC Nantes im Nachholspiel des 26. Spieltags souverän mit 3:0. Doppelpacker Khvicha Kvaratskhelia und Youngster Desire Doue sorgen im Prinzenpark früh für klare Verhältnisse.

Paris Saint‑Germain ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Die Mannschaft von Luis Enrique dominierte Ballbesitz und Tempo und drängte Nantes tief in die eigene Hälfte zurück.

Die frühe Führung fiel nach einem VAR‑Eingriff: Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Clement Turpin auf den Punkt. Khvicha Kvaratskhelia blieb nervenstark und verwandelte sicher zum 1:0 (13.).

VAR stoppt Nantes – Doue legt nach

Nantes zeigte sich kurzzeitig mutiger und kam sogar zum vermeintlichen Ausgleich. Doch der Treffer der Gäste wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nach Videobeweis aberkannt – ein herber Dämpfer für die Canaris.

PSG nutzte die Situation eiskalt. Nach einem schnellen Umschaltmoment bediente Achraf Hakimi den durchstartenden Desire Doue, der aus spitzem Winkel kompromisslos zum 2:0 (37.) abschloss. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Kvaratskhelia entscheidet die Partie früh Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel klar in Pariser Hand. Nantes fand kein Mittel gegen das hohe Pressing und die individuelle Qualität der Gastgeber. Die frühe Entscheidung fiel in der 50. Minute: Ousmane Dembele leitete einen Angriff über die linke Seite ein und legte perfekt zurück auf Kvaratskhelia, der mehrere Gegenspieler stehen ließ und den Ball souverän ins Eck zum 3:0 schob. PSG spielt es souverän zu Ende In der Schlussphase kontrollierte PSG Ball und Raum, ohne ins Risiko zu gehen. Nantes war nun vor allem darum bemüht, eine höhere Niederlage zu verhindern, fand offensiv aber kaum noch statt. Weitere Treffer blieben aus – am klaren Ausgang der Partie änderte sich jedoch nichts. Wichtiger Sieg im Titelrennen