Klarer Sieg gegen Reichenau! WAC zieht in Cup-Achtelfinale ein

Der Wolfsberger AC ist in souveräner Manier ins Achtelfinale des ÖFB-Cups eingezogen.

Die Wolfsberger gewannen am Dienstag bei Westligist Reichenau-Innsbruck 6:0 und stellten dabei die Weichen früh auf Sieg. Nach nicht einmal 20 Minuten lag der Titelverteidiger durch Treffer von Emanuel Agyemang (4.), Angelo Gattermayer (18.) und Godwin Agbevor (19.) 3:0 in Führung. In der zweiten Hälfte fixierten Gattermayer (58.), Mickael Dosso (62.) und Rene Renner (87.) den Endstand.

Die zweite Cup-Runde wird am Mittwoch mit den Auswärtsspielen von Meister Sturm Graz gegen Röthis (17.00 Uhr) und Bundesliga-Tabellenführer Rapid gegen Oberwart (19.00) abgeschlossen.

(APA) / Bild: GEPA