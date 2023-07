Klarer-Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger fix

Der österreichische Abwehrspieler Christoph Klarer wechselt von Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu Darmstadt 98, Aufsteiger in die deutsche Fußball-Bundesliga.

Der 23-Jährige unterschieb einen bis Sommer 2027 laufenden Vierjahresvertrag. Er soll den abgewanderten Innenverteidiger Patric Pfeiffer ersetzen. „Christophs Spielweise, aber auch seine Teamqualitäten haben mir in den Spielen der Fortuna immer sehr imponiert“, sagte Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht über den Zugang.

Hertha BSC verpflichtete indes Ex-Salzburg-Spieler Smail Prevljak. Der 28-jährige Offensivspieler kommt von KAS Eupen aus Belgien in die deutsche Hauptstadt. Prevljak befindet sich bereits im Trainingslager der Berliner in Zell am See.