Klares Handspiel bei Inter-Tor! VAR greift nicht ein

Diese Szene sorgt im Sky-Champions-League-Studio für großes Unverständnis: Inter-Spieler Francesco Pio Esposito nimmt unmittelbar vor seinem Treffer zum 1:1 gegen Bodö/Glimt den Ball mit der Hand an.

Die Regel ist eindeutig: Ein Tor darf nicht zählen, wenn der Torschütze den Ball mit dem Arm oder der Hand berührt – unabhängig davon, ob das Handspiel absichtlich oder unabsichtlich war.

Trotz klarer TV-Bilder greift VAR Christian Dingert jedoch nicht ein und lässt seinen deutschen Schiedsrichterkollegen Daniel Siebert bei seiner Entscheidung.