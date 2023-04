Klares Statement im Stadion! Bayern-Fans sauer auf Vereinsführung

via

via Sky Sport Austria

Die Fans des FC Bayern München haben beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City am Mittwochabend deutliche Kritik an der Vereinsführung geübt.

„Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!“, war kurz vor Ende des Spiels (1:1) auf einem großen Plakat zu lesen.

Damit richtete sich der Unmut offenbar gegen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn, die mit dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel nicht die erhoffte Trendwende erzielten. Für die Bayern geht es nach dem Ausscheiden in Pokal und Champions League nur noch um die Meisterschaft.

(skysport.de) / Bild: Sky